Дипломат США зустрівся з представником Зеленського: говорили про Крим

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19 березня, 18:42 • 42032 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 90262 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114559 перегляди

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Виконувач обов'язків заступника глави місії США Джозеф Пеннінгтон у п’ятницю провів зустріч з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.

“Виконувач обов’язків заступника глави місії США Пеннінгтон сьогодні зустрівся з Антоном Кориневичем, постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Джозеф Пеннінгтон підкреслив тверду позицію США — Крим Це Україна — і висловив глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини з боку Росії в Криму та на Донбасі, що відбуваються постійно”, — повідомили дипломати.

Як повідомляв УНН, раніше у США заявили, що самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території вкотре порушує міжнародні норми.

(2/2) Джозеф Пеннінгтон підкреслив тверду позицію США - #КримЦеУкраїна - і висловив глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини з боку Росії в Криму та на Донбасі, що відбуваються постійно.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 24, 2020

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