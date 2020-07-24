Дипломат США зустрівся з представником Зеленського: говорили про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Виконувач обов'язків заступника глави місії США Джозеф Пеннінгтон у п’ятницю провів зустріч з постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.
“Виконувач обов’язків заступника глави місії США Пеннінгтон сьогодні зустрівся з Антоном Кориневичем, постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Джозеф Пеннінгтон підкреслив тверду позицію США — Крим Це Україна — і висловив глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини з боку Росії в Криму та на Донбасі, що відбуваються постійно”, — повідомили дипломати.
Як повідомляв УНН, раніше у США заявили, що самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території вкотре порушує міжнародні норми.
(2/2) Джозеф Пеннінгтон підкреслив тверду позицію США - #КримЦеУкраїна - і висловив глибоке занепокоєння щодо порушень прав людини з боку Росії в Криму та на Донбасі, що відбуваються постійно.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 24, 2020