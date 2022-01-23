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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 71855 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

“Динамо” здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборах в Іспанії

“Динамо” здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборах в Іспанії

Київ • УНН

 • 21519 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Київське “Динамо” провело другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Слідом за перемогою над іспанським “Атлетико Пульпіленьйо” (4:0) суперником підопічних Мірчі Луческу став представник чемпіонату Люксембургу — “Расинг Уніон”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

Фактично перший по-справжньому небезпечний момент у грі, що проходила за сильної зливи, “Динамо” створило в середині тайму, і відразу вдалося відкрити рахунок. Шапаренко пасом урозріз відправив у прорив Кулача, нападник увірвався до штрафного майданчика та з лівої ноги пробив повз воротаря — 1:0.

Ще до перерви рахунок став великим — 3:0. Забивали Вербич та Циганков. Після перерви крапку поставив Бражко. Він підкараулив суперників на помилці біля власного штрафного майданчика, вийшов на воротаря, обіграв його та закотив м’яча в порожні ворота — 4:0.

Доповнення

Наступний контрольний поєдинок київське “Динамо” проведе проти норвезького “Буде-Глімт” 27 січня, початок о 12:00 за київським часом.

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