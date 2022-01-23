“Динамо” здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборах в Іспанії

Деталі

Фактично перший по-справжньому небезпечний момент у грі, що проходила за сильної зливи, “Динамо” створило в середині тайму, і відразу вдалося відкрити рахунок. Шапаренко пасом урозріз відправив у прорив Кулача, нападник увірвався до штрафного майданчика та з лівої ноги пробив повз воротаря — 1:0.

Ще до перерви рахунок став великим — 3:0. Забивали Вербич та Циганков. Після перерви крапку поставив Бражко. Він підкараулив суперників на помилці біля власного штрафного майданчика, вийшов на воротаря, обіграв його та закотив м’яча в порожні ворота — 4:0.

Доповнення

Наступний контрольний поєдинок київське “Динамо” проведе проти норвезького “Буде-Глімт” 27 січня, початок о 12:00 за київським часом.