“Динамо” здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборах в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Київське “Динамо” провело другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Слідом за перемогою над іспанським “Атлетико Пульпіленьйо” (4:0) суперником підопічних Мірчі Луческу став представник чемпіонату Люксембургу — “Расинг Уніон”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
Фактично перший по-справжньому небезпечний момент у грі, що проходила за сильної зливи, “Динамо” створило в середині тайму, і відразу вдалося відкрити рахунок. Шапаренко пасом урозріз відправив у прорив Кулача, нападник увірвався до штрафного майданчика та з лівої ноги пробив повз воротаря — 1:0.
Ще до перерви рахунок став великим — 3:0. Забивали Вербич та Циганков. Після перерви крапку поставив Бражко. Він підкараулив суперників на помилці біля власного штрафного майданчика, вийшов на воротаря, обіграв його та закотив м’яча в порожні ворота — 4:0.
Доповнення
Наступний контрольний поєдинок київське “Динамо” проведе проти норвезького “Буде-Глімт” 27 січня, початок о 12:00 за київським часом.