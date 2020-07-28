"Динамо" потрібні інші керівники - лідер ультрас клубу

"За таке "Динамо" ніхто не буде вболівати. Бойкотування матчів - не зовсім правильний варіант у ситуації, що склалася. Але ми висловимо свою точку зору. Вона полягає у тому, що керівництво клубу повинне змінитися. Мова не про Мірчу Луческу, а про керівників "Динамо", - сказав він, додавши, що колишню їх зустріч з Ігорем Суркісом важко назвати діалогом.

Суркіс вважає себе абсолютно правим і поводиться у стилі "Мої гроші. Що хочу, те й роблю", говорить лідер ультрас.

"Об всіх уболівальників витерли ноги. Якими б не були результати, навіть якщо Луческу виведе "Динамо" в ЛЧ або доб'ється якихось успіхів - це все одно буде сприйматися, як об нас витерли ноги. Все. Інакше ніяк", - сказав Декстер, і додав, що "Луческу повинен написати заяву про відставку".

Нагадаємо, київський футбольний клуб "Динамо" погодив контракт з румунським фахівцем Мірчею Луческу і оголосив екснаставника донецького "Шахтаря" головним тренером столичного гранда.

Контракт з Луческу підписаний на 2 роки з можливістю продовження на рік.

Ультрас "Динамо" розкритикували призначення Мірчі Луческу головним тренером команди і пригрозили масштабними акціями протесту.

Також ультрас запустили хештег в соціальних мережах #ДинамоБезСуркісів.