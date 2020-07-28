"Динамо" нужны другие руководители - лидер ультрас клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Лидер ультрас "Динамо" Алексей "Декстер" заявил, что киевский клуб с Мирчей Луческу во главе никто не будет поддерживать, передает УНН со ссылкой на сайт "Трибуна".
"За такое "Динамо" никто не будет болеть. Бойкотирование матчей - не совсем правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выразим свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях "Динамо", - сказал он, добавив, что прежнюю их встречу с Игорем Суркисом трудно назвать диалогом.
Суркис считает себя абсолютно правым и ведет себя в стиле "Мои деньги. Что хочу, то и делаю", говорит лидер ультрас.
"Об всех болельщиков вытерли ноги. Какими бы ни были результаты, даже если Луческу выведет "Динамо" в ЛЧ или добьется каких-либо успехов - это все равно будет восприниматься, как об нас вытерли ноги. Все. Иначе никак", - сказал Декстер и добавил, что "Луческу должен написать заявление об отставке".
Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда.
Контракт с Луческу подписан на 2 года с возможностью продления на год.
Ультрас "Динамо" раскритиковали назначение Мирчи Луческу главным тренером команды и пригрозили масштабными акциями протеста.
Также ультрас запустили хэштег в социальных сетях #ДинамоБезСуркисов.