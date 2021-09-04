"Динамо" оголосило заявку на виступи у груповій стадії Ліги чемпіонів

Деталі

На груповий етап турніру заявлено 30 футболістів: 25 гравців — за списком “А” та 5 — за списком “Б”.

Список “А”:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко

Захисники: Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітіньо, Віталій Буяльський, Денис Антюх

Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бесєдін, Ілля Шкурін, Владислав Супряга.

Доповнення

“Динамо” в груповому етапі ЛЧ зіграє проти “Бенфіки”, “Барселони” і “Баварії”.