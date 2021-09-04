"Динамо" оголосило заявку на виступи у груповій стадії Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Київське “Динамо” подало заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2021/2022. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.
Деталі
На груповий етап турніру заявлено 30 футболістів: 25 гравців — за списком “А” та 5 — за списком “Б”.
Список “А”:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко
Захисники: Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітіньо, Віталій Буяльський, Денис Антюх
Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бесєдін, Ілля Шкурін, Владислав Супряга.
Доповнення
“Динамо” в груповому етапі ЛЧ зіграє проти “Бенфіки”, “Барселони” і “Баварії”.