"Динамо" объявило заявку на выступления в групповой стадии Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Киевское "Динамо" подало заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.
Детали
На групповой этап турнира заявлено 30 футболистов: 25 игроков — по списку “А” и 5 — по списку “Б”.
Список “А”:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко
Защитники: Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх
Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Супряга.
Дополнение
“Динамо” в групповом этапе ЛЧ сыграет против “Бенфики”, “Барселоны” и “Баварии”.