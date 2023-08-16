Динамо – Аріс: хто фаворит матчу-відповіді кваліфікації Ліги Конференцій, де дивитися
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні, 17 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА між київським Динамо та грецьким Арісом, пише УНН.
У першому матчі, який відбувся тиждень тому, 10 серпня, кияни мінімально поступилися з рахунком 0:1. Єдиний гол греки забили с пенальті. При цьому, мали декілька нагод збільшити рахунок на свою користь.
Де грають, суддівська бригада
Номінально домашній для Динамо матч відбудеться у столиці Румунії Бухаресті, на стадіоні “Джулешті”. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр матчу Себастьян Гісгамер.
Обслуговувати гру йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях — Роландд Рідель, Сантіно Шрайнер, четвертий арбітр — Вальтер Альтман.
Ставки букмекерів, хто показує матч
Букмекери вважають, що мінімальну перемогу в основний час здобуде Динамо, ставки приймаються з коефіцієнтом — 1, 83. На нічию можна поставити з коефіцієнтом — 3,65, на перемогу Аріса — 4,65.
При цьому, букмекери вважають, що пройти до наступного етапу кваліфікації більше шансів має грецький клуб, коефіцієнт — 1, 68. На прохід Динамо коефіцієнт — 2,20.
Пряма трансляція матчу Динамо — Аріс відбудеться на телеканалі 2+2.
Додатково
Переможець цього двоматчевого протистояння у фінальному етапі кваліфікації побореться за вихід до групового етапу Ліги Конференцій з переможцем пари Бешикташ (Туреччина) — Нефтчі (Азербайджан).
Якщо Динамо не зможе пройти Аріс, то для нього єврокубковий сезон 2023/24 завершиться.
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