Динамо – Аріс: хто фаворит матчу-відповіді кваліфікації Ліги Конференцій, де дивитися

ukru
29 березня, 17:57 • 273311 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365556 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303010 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338006 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302897 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220907 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205534 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164849 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536368 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175528 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54988 перегляди
Погода в Україні: чого чекати в останній день березня

Погода в Україні: чого чекати в останній день березня

30 березня, 16:32 • 43012 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58161 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39840 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46272 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393542 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536368 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569726 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566733 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205470 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365556 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175454 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166333 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137224 перегляди
Актуальне
Динамо – Аріс: хто фаворит матчу-відповіді кваліфікації Ліги Конференцій, де дивитися

Динамо – Аріс: хто фаворит матчу-відповіді кваліфікації Ліги Конференцій, де дивитися

Київ • УНН

 • 1417854 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні, 17 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА між київським Динамо та грецьким Арісом, пише УНН.

У першому матчі, який відбувся тиждень тому, 10 серпня, кияни мінімально поступилися з рахунком 0:1. Єдиний гол греки забили с пенальті. При цьому, мали декілька нагод збільшити рахунок на свою користь.

Де грають, суддівська бригада

Номінально домашній для Динамо матч відбудеться у столиці Румунії Бухаресті, на стадіоні “Джулешті”. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр матчу Себастьян Гісгамер.

Обслуговувати гру йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях — Роландд Рідель, Сантіно Шрайнер, четвертий арбітр — Вальтер Альтман.

Ставки букмекерів, хто показує матч

Букмекери вважають, що мінімальну перемогу в основний час здобуде Динамо, ставки приймаються з коефіцієнтом — 1, 83. На нічию можна поставити з коефіцієнтом — 3,65, на перемогу Аріса — 4,65.

При цьому, букмекери вважають, що пройти до наступного етапу кваліфікації більше шансів має грецький клуб, коефіцієнт — 1, 68. На прохід Динамо коефіцієнт — 2,20.

Пряма трансляція матчу Динамо — Аріс відбудеться на телеканалі 2+2.

Додатково

Переможець цього двоматчевого протистояння у фінальному етапі кваліфікації побореться за вихід до групового етапу Ліги Конференцій з переможцем пари Бешикташ (Туреччина) — Нефтчі (Азербайджан).

Якщо Динамо не зможе пройти Аріс, то для нього єврокубковий сезон 2023/24 завершиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна просить УЄФА покарати грецьких ультрас за заклики вбивати захисників Азовсталі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06