Димові шашки під Радою: правоохоронці поки не втручаються

Так, під час проведення мітингу, невідомі особи підпалили димові шашки, дим від яких повністю накрив площу перед будівлею парламенту. Попередньо, заворушень чи зіткнень з поліцією не було. Правоохоронці спостерігають за ситуацією, не втручаючись.



Нагадаємо, урядовий квартал заполонили протестувальники.



Як повідомляв УНН, центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на єврономерах.