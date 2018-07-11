Димові шашки під Радою: правоохоронці поки не втручаються
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Під парламентом, де наразі проходить мітинг власників автомобілів на єврономерах, невідомі запалили димові шашки. Про це повідомив кореспондент УНН.
Так, під час проведення мітингу, невідомі особи підпалили димові шашки, дим від яких повністю накрив площу перед будівлею парламенту. Попередньо, заворушень чи зіткнень з поліцією не було. Правоохоронці спостерігають за ситуацією, не втручаючись.
Нагадаємо, урядовий квартал заполонили протестувальники.
Як повідомляв УНН, центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на єврономерах.