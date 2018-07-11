Дымовые шашки под Радой: правоохранители пока не вмешиваются
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Под парламентом, где сейчас проходит митинг владельцев автомобилей на еврономерах, неизвестные подожгли дымовые шашки. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Так, во время проведения митинга, неизвестные лица подожгли дымовые шашки, дым от которых полностью накрыл площадь перед зданием парламента. Предварительно, беспорядков или столкновений с полицией не было. Правоохранители наблюдают за ситуацией, не вмешиваясь.
Напомним, правительственный квартал заполонили протестующие.
Как сообщал УНН, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах.