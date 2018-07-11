Дымовые шашки под Радой: правоохранители пока не вмешиваются

Так, во время проведения митинга, неизвестные лица подожгли дымовые шашки, дым от которых полностью накрыл площадь перед зданием парламента. Предварительно, беспорядков или столкновений с полицией не было. Правоохранители наблюдают за ситуацией, не вмешиваясь.



Напомним, правительственный квартал заполонили протестующие.



Как сообщал УНН, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах.