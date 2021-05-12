ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Державна фіскальна служба в середу під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає УНН.
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Згідно з наявною інформацією, директор одного зі столичних підприємств не уклав договір оренди земельної ділянки, що перебуває у віданні КМДА. Йдеться про несплату податків розміром близько 20 млн грн.
Правоохоронці підозрюють посадовця КМДА у сприянні скоєнню злочину. Керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування.