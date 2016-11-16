Дестабілізація в Україні вигідна п'ятій колоні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Дестабілізація в країні вигідна “Опозиційному блоку”. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Руслан Демчак, передає УНН.
“Коли я йшов до парламенту, бачив і людей, на балтійських номерах, які очевидно прийшли щодо розмитнення, і вкладників банку “Михайлівський”, валютними кредитами і по тарифах. Реформи проходять болісно в будь-якому разі. Кажуть, що реформи десь між виборами потрібно проводити, тому що рейтинги партії, яка відповідає за реформи, падають. А кому вигідна дестабілізація? Звичайно п’ятій колоні, “Опозиційному блоку”, — сказав парламентарій.
Він також сказав, що йому дуже прикро, що колишні соратники, які мають європейські цінності у своїх програмах, хочуть нагріти на цьому руки.
Як повідомляв УНН, подальша дестабілізація політичної ситуації може спричинити розгойдування курсу гривні і може негативно відзеркалитися на економіці України. Про це йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія щодо ситуації на валютному ринку.