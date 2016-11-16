Дестабилизация в Украине выгодна пятой колонне - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Дестабилизация в стране выгодна для "Оппозиционного блока". Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Демчак, передает УНН.
"Когда я шел в парламент, видел и людей, на балтийских номерах, которые очевидно пришли по растаможиванию, и вкладчиков банка" Михайловский ", валютным кредитам и по тарифам. Реформы проходят болезненно в любом случае. Говорят, что реформы где-то между выборами нужно проводить, потому что рейтинги партии, которая отвечает за реформы, падают. А кому выгодна дестабилизация? Конечно пятой колонне, для "Оппозиционного блока", - сказал парламентарий.
Он также сказал, что ему очень жаль, что бывшие соратники, которые имеют европейские ценности в своих программах, хотят нагреть на этом руки.
Как сообщал УНН, дальнейшая дестабилизация политической ситуации может привести к раскачке курса гривны и может негативно отобразиться на экономике Украины . Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чури относительно ситуации на валютном рынке.