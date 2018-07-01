Дешам про перемогу над Аргентиною: Мбаппе показав весь свій талант

“Наша команда значно молодша, але ми змогли проявити характер, відігралися. Навіть коли ми вели в рахунку, було важко. До того ж в такому важливому матчі Кіліан Мбаппе показав весь свій талант. Я дуже гордий за команду і особливо за те, як ми діяли, коли матч йшов не за планом. Я радий за хлопців: вони готували себе до цього тижнями, місяцями. Ми не повинні були упустити цей шанс, і ми його не упустили”, — наголосив рульовий французів.

Зауважимо, що до сього даного моменту в основний час чемпіонатів світу ніхто і ніколи не грав з рахунком 4:3. Попередній раз такий рахунок видавали СРСР і Бельгія в 1986 — але в додатковий час після нічиєї 2:2 в основний.

Окрім того додамо, французам 6-го липня в Нижньому Новгороді належить зіграти з Уругваєм у чвертьфіналі.