Держслужба зайнятості назвала найактуальніші професії на українському ринку праці

Цитата:

“Незважаючи на карантинні обмеження, вітчизняні роботодавці продовжують звертатися до Державної служби зайнятості за допомогою в підборі персоналу. Упродовж січня-лютого 2021 року вони поінформували центри зайнятості про наявність 154 тис. вакансій”, - повідомили у держслужбі зайнятості.

Деталі

Так, до ТОП 10 професій, за якими спостерігався найбільший попит у роботодавців, увійшли:

1) робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

2) контролер пасажирського транспорту;

3) водій тролейбуса;

4) лікар загальної практики-сімейний лікар;

5) електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

6) поліцейський;

7) провізор;

8) інспектор (пенітенціарна система);

9) водій трамвая;

10) лікар-терапевт.

Довідково

За даними Держстату від 24 березня, рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше та у віці 15–70 років у четвертому кварталі 2020 року в Україні сягнув 10,1%, що більше, ніж кварталом раніше - загалом 1,8 млн осіб.