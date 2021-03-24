Держслужба зайнятості назвала найактуальніші професії на українському ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Вітчизняні роботодавці упродовж січня-лютого 2021 року поінформували центри зайнятості про наявність 154 тис. вакансій. Серед найбільш актуальних професій на ринку праці за цей період – працівники громадського транспорту та сімейні лікарі, передає УНН з посиланням на дані Державної служби зайнятості.
Цитата:
“Незважаючи на карантинні обмеження, вітчизняні роботодавці продовжують звертатися до Державної служби зайнятості за допомогою в підборі персоналу. Упродовж січня-лютого 2021 року вони поінформували центри зайнятості про наявність 154 тис. вакансій”, - повідомили у держслужбі зайнятості.
Деталі
Так, до ТОП 10 професій, за якими спостерігався найбільший попит у роботодавців, увійшли:
1) робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;
2) контролер пасажирського транспорту;
3) водій тролейбуса;
4) лікар загальної практики-сімейний лікар;
5) електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
6) поліцейський;
7) провізор;
8) інспектор (пенітенціарна система);
9) водій трамвая;
10) лікар-терапевт.
Довідково
За даними Держстату від 24 березня, рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше та у віці 15–70 років у четвертому кварталі 2020 року в Україні сягнув 10,1%, що більше, ніж кварталом раніше - загалом 1,8 млн осіб.