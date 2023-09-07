Держсекретар Блінкен сьогодні відвідує українських прикордонників - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер розпочав другий і останній день свого візиту до України з відвідування об'єкта Державної прикордонної служби на околиці Києва. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Очікується, що Блінкен ознайомиться з деякою допомогою, яку США надали прикордонному відомству, зокрема, підземним сховищем, бронетехнікою та безпілотниками.
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У середу Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з вищим українським керівництвом і оголосив про нову підтримку України з боку США у розмірі 1 мільярда доларів, включаючи військову, гуманітарну та бюджетну допомогу.
Блінкен заявив, що у рамках допомоги на понад один мільярд гривень, 203 мільйони будуть спрямовані на підтримку прозорості та підзвітності українських інституцій, а також підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією.
Держсекретар зазначив, що 5,4 мільйона доларів надійдуть з конфіскованих активів російських олігархів.