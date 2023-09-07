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Держсекретар Блінкен сьогодні відвідує українських прикордонників - ЗМІ

Держсекретар Блінкен сьогодні відвідує українських прикордонників - ЗМІ

Київ • УНН

 • 409252 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер розпочав другий і останній день свого візиту до України з відвідування об'єкта Державної прикордонної служби на околиці Києва. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Очікується, що Блінкен ознайомиться з деякою допомогою, яку США надали прикордонному відомству, зокрема, підземним сховищем, бронетехнікою та безпілотниками.

Доповнення

У середу Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з вищим українським керівництвом і оголосив про нову підтримку України з боку США у розмірі 1 мільярда доларів, включаючи військову, гуманітарну та бюджетну допомогу.

Блінкен заявив, що у рамках допомоги на понад один мільярд гривень, 203 мільйони будуть спрямовані на підтримку прозорості та підзвітності українських інституцій, а також підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією.

Держсекретар зазначив, що 5,4 мільйона доларів надійдуть з конфіскованих активів російських олігархів.

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