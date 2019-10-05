Держдеп США відкинув інформацію про зрив переговорів з КНДР: консультації були конструктивними

“Висловлювання делегації КНДР не відображають зміст і дух сьогоднішніх обговорень, що тривали 8,5 годин. (Дипломати) США привнесли творчі ідеї і провели конструктивні консультації зі своїми колегами з КНДР”, — зазначила дипломат.

За словами Ортегус, під час консультацій американська делегація “розглянула події, що відбулися з часу саміту (США — КНДР) в Сінгапурі, і обговорила важливість активнішої взаємодії для вирішення багатьох питань, що викликають стурбованість обох сторін”. “Делегація США анонсувала ряд нових ініціатив, які дозволили б нам домогтися прогресу в кожному з чотирьох основних напрямків сінгапурського спільної заяви (США і КНДР)”, — зазначила представник американського зовнішньополітичного відомства.

Сполучені Штати і КНДР, підкреслила Ортегус, “не подолають 70-літню спадщину війни і ворожнечі на Корейському півострові протягом однієї суботи”. “Це серйозні питання, і вони вимагають твердої прихильності обох країн. У Сполучених Штатів є така прихильність”, — зазначила дипломат.

Делегація США прийняла запрошення Швеції повернутися в Стокгольм через два тижні і продовжити консультації з представниками КНДР, додала представник Держдепартаменту.

“По завершенні наших консультацій Сполучені Штати запропонували (КНДР) прийняти запрошення Швеції як приймаючої сторони через два тижні повернутися в Стокгольм і провести ще одну зустріч, щоб продовжити обговорення з усіх тем. Делегація Сполучених Штатів прийняла це запрошення”, — зазначила дипломат. Вона не вказала при цьому, як відреагувала на цю пропозицію делегація КНДР.

У суботу ряд ЗМІ повідомили, що двостороння зустріч між делегаціями США і КНДР в Швеції була перервана.

“Ми розчаровані США, які нічого не принесли за стіл переговорів, — процитувало видання слова представника МЗС КНДР Кім Мьон Гіля на прес-конференції у посольства КНДР. — Тепер справа за відновленням діалогу з боку США”.

Як раніше повідомляв телеканал SVT, попередня двостороння зустріч між США і КНДР почалася в п’ятницю на столичному острові Лідінге в конференц-залі Villa Elfvik Strand. У суботу проходили робочі переговори.

Президент США Дональд Трамп і голова Держради КНДР Кім Чен Ин зустрічалися тричі, останній раз 30 червня на території демілітаризованої зони в Пханмунджомі. Офіційні переговори лідери двох країн проводили два рази. Перший саміт пройшов в 2018 році в Сінгапурі, коли був підписаний спільний документ і Пхеньян взяв на себе зобов’язання по денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона.

Другий раунд відбувся 27 і 28 лютого в Ханої. Після кількох зустрічей, в тому числі сам на сам, лідери двох країн не досягли консенсусу і не стали письмово засвідчувати будь-які протоколи про наміри щодо подальших спільних кроків щодо примирення і вирішення проблеми Корейського півострова.