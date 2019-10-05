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Госдеп США отвергнул информацию про срыв переговоров с КНДР: консультации были конструктивными

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Американские дипломаты провели в Стокгольме конструктивные консультации с делегацией КНДР, высказывания представителей которой, в частности, не отражают атмосферу встречи. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководительницы пресс-службы Госдепартамента США Морганы Ортегус по итогам прошедших американо-северокорейских консультаций в шведской столице, передает УНН.

Госдеп США отвергнул информацию про срыв переговоров с КНДР: консультации были конструктивными

“Высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних обсуждений, длившихся 8,5 часов. (Дипломаты) США привнесли творческие идеи и провели конструктивные консультации со своими коллегами из КНДР ”, - отметила дипломат.

По словам Ортэгус, во время консультаций американская делегация “рассмотрела события, происшедшие со времени саммита (США — КНДР) в Сингапуре, и обсудила важность более активного взаимодействия для решения многих вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон”. “Делегация США анонсировала ряд новых инициатив, которые позволили бы нам добиться прогресса в каждом из четырех основных направлений сингапурского совместного заявления (США и КНДР)”, — отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты и КНДР, подчеркнула Ортэгус, “не преодолеют 70-летнее наследие войны и вражды на Корейском полуострове в течение одной субботы”. “Это серьезные вопросы, и они требуют твердой приверженности обеих стран. У Соединенных Штатов есть такая приверженность”, — отметила дипломат.

Делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации с представителями КНДР, добавила представитель Госдепартамента.

“По завершении наших консультаций Соединенные Штаты предложили (КНДР) принять приглашение Швеции как принимающей стороны через две недели вернуться в Стокгольм и встретиться снова, чтобы продолжить обсуждения по всем темам. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение”, — отметила дипломат. Она не указала при этом, как отреагировала на данное предложение делегация КНДР.

В субботу ряд СМИ сообщили, что двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР в Швеции была прервана.

“Мы разочарованы США, которые ничего не принесли за стол переговоров, — процитировало издание слова представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля на пресс-конференции у посольства КНДР. — Теперь дело за возобновлением диалога со стороны США”.

Как ранее сообщал телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встречались трижды, последний раз 30 июня на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме. Официальные переговоры лидеры двух стран проводили два раза. Первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, когда был подписан совместный документ и Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй раунд состоялся 27 и 28 февраля в Ханое. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры двух стран не достигли консенсуса и не стали письменно заверять какие-либо протоколы о намерениях относительно дальнейших совместных шагов по примирению и решению проблемы Корейского полуострова.

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