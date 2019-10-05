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У КНДР заявили про припинення переговорів з США про ядерне роззброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Робочі переговори про ядерне роззброєння між США і КНДР, що почалися в суботу в Швеції, несподівано перервалися без досягнення будь-яких угод. Про це заявив глава північнокорейської делегації, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

У КНДР заявили про припинення переговорів з США про ядерне роззброєння

“Переговори не виправдали наших очікувань і, врешті-решт, були перервані”, — заявив журналістам Кім Мен Гіль, голова делегації КНДР.

Представники США і Північної Кореї відновили переговори про ядерне роззброєння в суботу вранці недалеко від Стокгольма.

У червні президент Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин домовилися про відновлення переговорів, які були заморожені в лютому цього року після невдалого завершення саміту лідерів двох країн у В’єтнамі. Зрив переговорів був пов’язаний з розбіжностями з приводу зняття санкцій відносно північнокорейського режиму.

За даними Reuters, переговори почалися на острові Лідінго, куди в суботу вранці прибули делегації США, яку очолює спецпредставник США по Північній Кореї Стівен Біган, і делегація КНДР на чолі з Кім Мен Гілем.

Північнокорейська делегація прибула до Швеції в четвер, після того, як в Пхеньяні несподівано оголосили про те, що робочі переговори поновляться 5 жовтня.

Держсекретар США Майк Помпео, який перебуває з візитом в Греції, в суботу висловив надію на досягнення прогресу і заявив, що представники США прибули в Стокгольм “з рядом ідей” про можливість роззброєння Пхеньяну.

На даний момент невідомо, пом’якшила якась зі сторін свою позицію, однак останні події дозволяють припустити, що учасники переговорів готові працювати над досягненням угоди.

В кінці вересня Дональд Трамп згадав про новий “дуже хороший” підхід до переговорів про ядерне роззброєння. Приблизно про це ж протягом декількох місяців говорили і представники Пхеньяну.

Північна Корея неодноразово заявляла про неготовність в односторонньому порядку відмовитися від свого ядерного озброєння. У Пхеньяні вважають за краще поетапний підхід, під яким мається на увазі, що США будуть послаблювати санкції і надавати Північній Кореї гарантії безпеки.

До недавнього часу більшість представників Білого дому наполягали на тому, що США не зацікавлені в поетапному підході, і що Північна Корея повинна повністю відмовитися від ядерної зброї, перш ніж будуть скасовані санкції. На тлі цього у Пхеньяні засумнівалися в перспективах нового саміту з США.

Переговори проходять через кілька днів після того, як КНДР повідомила про випробування нової балістичної ракети, яка була запущена з підводного човна.

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