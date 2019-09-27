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У Пхеньяні засумнівалися в перспективах нового саміту з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Глава МЗС Північної Кореї заявив в четвер, що відсутність прогресу у виконанні угод, досягнутих між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, змушує Пхеньян засумніватися в перспективах майбутнього саміту з США. Про це йдеться в повідомленні державного Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), передає УНН.

У Пхеньяні засумнівалися в перспективах нового саміту з США

“Це змушує мене засумніватися, чи можливий новий прорив у відносинах між КНДР і США, хоча (ми) відкриті до нового раунду переговорів...” — йдеться в заяві міністра закордонних справ КНДР Кім Кі Гвана.

У той же час, Трамп “відрізняється від своїх попередників в політичному плані (і в плані прийняття) рішень”, — тому Пхеньян покладає надії на те, що президент США прийме “мудре ... і сміливе рішення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середині вересня, на тлі бомбардування НПЗ у Саудівській Аравії, Трамп заявив, що зараз невідповідний час для його візиту в КНДР.

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