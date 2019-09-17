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Трамп вважає, що зараз невідповідний час для його візиту в КНДР

Трамп вважає, що зараз невідповідний час для його візиту в КНДР

Київ • УНН

 • 11237 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що зараз, мабуть, не дуже вдалий час для його візиту в КНДР. Американський лідер відповідав на питання журналістів на зустрічі в Білому домі з наслідним принцом Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Іса Аль Халіфою, передає УНН.

Президента попросили прокоментувати інформацію про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин в направленому в серпні листі запросив його в КНДР. "Відносини (між главами двох держав) дуже хороші, але я б не хотів це коментувати. Я просто не думаю, що це доцільно коментувати", - підкреслив Трамп.

На питання про те, чи має він намір відвідати Пхеньян, американський лідер відповів: "Швидше за все, не маю. Я не думаю, що він готовий і що ми готові до цього". "Я б зробив це коли-небудь пізніше, в залежності від того, що станеться (у майбутньому). Я впевнений, він (Кім Чен Ин - ред) також із задоволенням відвідав би Сполучені Штати. Нам ще треба багато чого зробити", - уклав глава вашингтонської адміністрації.

Південнокорейська газета JoongAng Ilbo поінформувала в понеділок з посиланням на власні джерела, що Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Пхеньян і провести третій раунд переговорів на вищому рівні. Глава МЗС Республіки Корея Кан Ген Хва потім прокоментувала це повідомлення, зазначивши, що проведення нового саміту США - КНДР вимагає серйозної підготовчої роботи.

Переговори між США і КНДР з проблеми денуклеаризації буксують з лютого поточного року після безрезультатного завершення Ханойського саміту Трампа і Кім Чен Ина. Два лідера потім зустрілися в червні в Пханмунджомі і домовилися про перезапуск діалогу, але цього досі не сталося.

Минулого тижня КНДР опублікувала заяву заступника міністра закордонних справ Цой Сон Хі, яка підкреслила, що північнокорейські дипломати готові зустрітися з представниками США в кінці вересня. При цьому вона попередила, що американській стороні необхідно змінити свій підхід на майбутніх переговорах і запропонувати Пхеньяну "альтернативи, засновані на прийнятних розрахунках".

Нагадаємо, у КНДР створили щонайменше 12 одиниць ядерної зброї з моменту першого саміту Трампа та Кім Чен Ина.

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