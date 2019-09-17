Трамп вважає, що зараз невідповідний час для його візиту в КНДР

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що зараз, мабуть, не дуже вдалий час для його візиту в КНДР. Американський лідер відповідав на питання журналістів на зустрічі в Білому домі з наслідним принцом Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Іса Аль Халіфою, передає УНН.