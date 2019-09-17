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Трамп считает, что сейчас неподходящее время для его визита в КНДР

Трамп считает, что сейчас неподходящее время для его визита в КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сейчас, видимо, не самое подходящее время для его визита в КНДР. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на встрече в Белом доме с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Иса Аль Халифой, передает УНН.

Трампа попросили прокомментировать информацию о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в направленном в августе письме пригласил его в КНДР. “Отношения (между главами двух государств) очень хорошие, но я бы не хотел это комментировать. Я просто не думаю, что это целесообразно комментировать”, — подчеркнул Трамп.

На вопрос о том, намерен ли он посетить Пхеньян, американский лидер ответил: “Скорее всего, нет. Я не думаю, что он готов и мы готовы к этому”. “Я бы сделал это когда-нибудь позже, в зависимости от того, что произойдет (в будущем). Я уверен, он (Ким Чен Ын — ред) также с удовольствием посетил бы Соединенные Штаты. Нам еще предстоит многое сделать”, — заключил глава вашингтонской администрации.

Южнокорейская газета JoongAng Ilbo сообщила в понедельник со ссылкой на собственные источники, что Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян и провести третий раунд переговоров на высшем уровне. Глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва затем прокомментировала это сообщение, отметив, что проведение нового саммита США — КНДР требует серьезной подготовительной работы.

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля текущего года после безрезультатного завершения Ханойского саммита Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера потом встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление заместителя министра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на будущих переговорах и предложить Пхеньяну “альтернативы, основанные на приемлемых расчетах”.

Напомним, в КНДР создали не менее 12 единиц ядерного оружия с момента первого саммита Трампа и Ким Чен Ына.

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