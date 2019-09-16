Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати столицю КНДР - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Про це повідомляє в понеділок південнокорейська газета JoongAng Ilbo, спираючись на дані декількох джерел, передає УНН.
За даними видання, запрошення міститься в листі, переданому американському лідеру в серпні цього року. Трамп тоді розповів журналістам, що отримав “дуже гарне послання” від глави КНДР. За його словами, Кім Чен Ин “написав три чудові сторінки”, на яких поскаржився на проведення США і Південною Кореєю спільних військових навчань і запропонував відновити переговори після їх закінчення. Трамп зазначив, що лист було доставлено безпосередньо з Пхеньяна в його кабінет.
“Чуна ільбо” зазначає, що в посланні Кім Чен Ин також запропонував своєму американському візаві провести третій раунд переговорів на вищому рівні, при цьому неясно, чи відповів Трамп на цей лист.
Робочі переговори між США і КНДР з проблеми денуклеаризації буксують з лютого цього року після безрезультатного завершення Ханойського саміту Трампа і Кім Чен Ина. Незважаючи на те, що два лідери потім зустрілися в червні в Пханмунджомі і домовилися про перезапуск діалогу, цього досі не сталося.
Минулого тижня КНДР опублікувала заяву заступника міністра закордонних справ Цой Сон Хі, яка підкреслила, що північнокорейські дипломати готові зустрітися з представниками США в кінці вересня. При цьому вона попередила, що американській стороні необхідно змінити свій підхід на майбутніх переговорах і запропонувати стороні Пхеньяну “альтернативи, засновані на прийнятних розрахунках”.
Нагадаємо, у КНДР створили щонайменше 12 одиниць ядерної зброї з моменту першого саміту Трампа та Кім Чен Ина.