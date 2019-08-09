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Трамп розповів про нового листа від Кіма з Північної Кореї

Трамп розповів про нового листа від Кіма з Північної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп розповів про нового листа, якого він, за його словами, отримав попереднього дня від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Трампа, цей лист «дуже гарний» і «дуже позитивний», і він може знову зустрітися з Кімом – хоча він не дав знати, коли така зустріч могла б відбутися.

Як сказав Трамп журналістам, Кім «не був задоволений» американсько-південнокорейськими військовими навчаннями, що почалися 5 серпня.

«А ви ж знаєте, мені вони теж ніколи не подобалися, – додав Трамп. – А знаєте, чому? Бо не люблю платити за них».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім Чен Ин отримав листа від Трампа

Трамп і Кім, країна якого своїми ядерними і ракетними випробуваннями наростила занепокоєння міжнародної спільноти, провели вже три зустрічі за останні 14 місяців. За повідомленнями, останню наразі, 30 червня, вони перервали й не довели до кінця. Після цього обидва домовилися поновити переговори на робочому рівні, але цього досі не сталося.

Державний секретар США Майк Помпео заявляв 7 серпня, що сподівається на поновлення цих переговорів уже наступними тижнями.

Пхеньян уже погрожував можливим поновленням ядерних вибухів і випробувань балістичних ракет, незважаючи на мораторій, що фактично діє з 2017 року.

А 6 серпня Північна Корея знову запустила дві ракети і накинулася на США і Південну Корею за їхні спільні військові навчання, що почалися попереднього дня.

Трамп не надав цьому пускові великого значення і далі говорив про мораторій Пхеньяна як про свідчення поступу в намаганнях США скоротити загрозу з боку Північної Кореї з ядерним і ракетним озброєнням.

Тим часом цей поступ вельми умовний: зустріч Трампа й Кіма в лютому не дала результатів, бо Вашингтон наполягав, що Північна Корея має позбутися всієї вже наявної ядерної зброї, Пхеньян же вимагав зняти санкції. Такі взаємні вимоги інша сторона наразі сприймає як неприйнятні.

Нагадаємо, у КНДР створили щонайменше 12 одиниць ядерної зброї з моменту першого саміту Трампа та Кім Чен Ина.

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