Трамп рассказал о новом письме от Кима из Северной Кореи

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп рассказал о новом письме, которое он, по его словам, получил предыдущего дня от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.