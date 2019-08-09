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Трамп рассказал о новом письме от Кима из Северной Кореи

Трамп рассказал о новом письме от Кима из Северной Кореи

Киев  •  УНН

 • 8271 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп рассказал о новом письме, которое он, по его словам, получил предыдущего дня от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Трампа, это письмо “очень хорошее” и “очень позитивное”, и он может снова встретиться с Кимом — хотя он не дал знать, когда такая встреча могла бы состояться.

Как сказал Трамп журналистам, Ким “не был доволен” американо-южнокорейскими военными учениями, которые начались 5 августа.

“А вы знаете, мне они никогда не нравились, — добавил Трамп. — А знаете, почему? Потому что не люблю платить за них”.

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Трамп и Ким, страна которого своими ядерными и ракетными испытаниями нарастила беспокойство международного сообщества, провели уже три встречи за последние 14 месяцев. По сообщениям, последний пока, 30 июня, они прервали и не довели до конца. После этого оба договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого до сих пор не произошло.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявлял 7 августа, что надеется на возобновление этих переговоров уже на следующей неделе.

Пхеньян уже грозил возможным возобновлением ядерных взрывов и испытаний баллистических ракет, несмотря на мораторий, который фактически действует с 2017 года.

А 6 августа Северная Корея снова запустила две ракеты и набросилась на США и Южную Корею за их совместные военные учения, начавшиеся предыдущего дня.

Трамп не придал этим пускам большое значение и дальше говорил о моратории Пхеньяна как о свидетельстве прогресса в попытках США сократить угрозу со стороны Северной Кореи по ядерным и ракетным вооружением.

Между тем эти движения весьма условно: встреча Трампа и Кима в феврале не дала результатов, поскольку Вашингтон настаивал, что Северная Корея избавиться всей уже имеющейся ядерного оружия, Пхеньян же требовал снять санкции. Такие взаимные требования другая сторона пока воспринимает как неприемлемые.

Напомним, в КНДР создали не менее 12 единиц ядерного оружия с момента первого саммита Трампа и Ким Чен Ына.

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