Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР - СМИ

По данным издания, приглашение содержится в письме, переданном американскому лидеру в августе этого года. Трамп тогда рассказал журналистам, что получил “очень хорошее послание” от главы КНДР. По его словам, Ким Чен Ын “написал три замечательных страницы”, на которых пожаловался на проведение США и Южной Кореей совместных военных учений и предложил возобновить переговоры после их окончания. Трамп отметил, что письмо было доставлено непосредственно из Пхеньяна в его кабинет.

“Чуна ильбо” отмечает, что в послании Ким Чен Ын также предложил своему американскому визави провести третий раунд переговоров на высшем уровне, при этом неясно, ответил Трамп на это письмо.

Рабочие переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения Ханойского саммита Трампа и Ким Чен Ына. Несмотря на то, что два лидера потом встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, этого еще не произошло.

На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление заместителя министра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на будущих переговорах и предложить стороне Пхеньяна “альтернативы, основанные на приемлемых расчетах”.

Напомним, в КНДР создали минимум 12 единиц ядерного оружия с момента первого саммита Трампа и Ким Чен Ына.