В Пхеньяне усомнились в перспективах нового саммита с США

“Это заставляет меня усомниться, возможен ли новый прорыв в отношениях между КНДР и США, хотя (мы) открыты к новому раунду переговоров...” — говорится в заявлении министра иностранных дел КНДР Ким Ки Гвана.

В то же время, Трамп “отличается от своих предшественников в политическом плане (и в плане принятия) решений”, — потому Пхеньян возлагает надежды на то, что президент США примет “мудрое ... и смелое решение”, — говорится в сообщении.

Напомним, в середине сентября, на фоне бомбардировки НПЗ в Саудовской Аравии, Трамп заявил, что сейчас неподходящее время для его визита в КНДР.