В Пхеньяне усомнились в перспективах нового саммита с США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Глава МИД Северной Кореи заявил в четверг, что отсутствие прогресса в выполнении соглашений, достигнутых между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, заставляет Пхеньян усомниться в перспективах предстоящего саммита с США. Об этом говорится в сообщении государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает УНН.
“Это заставляет меня усомниться, возможен ли новый прорыв в отношениях между КНДР и США, хотя (мы) открыты к новому раунду переговоров...” — говорится в заявлении министра иностранных дел КНДР Ким Ки Гвана.
В то же время, Трамп “отличается от своих предшественников в политическом плане (и в плане принятия) решений”, — потому Пхеньян возлагает надежды на то, что президент США примет “мудрое ... и смелое решение”, — говорится в сообщении.
Напомним, в середине сентября, на фоне бомбардировки НПЗ в Саудовской Аравии, Трамп заявил, что сейчас неподходящее время для его визита в КНДР.