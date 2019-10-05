В КНДР заявили о прекращении переговоров с США о ядерном разоружении

КИЕВ. 5 октября. УНН. Рабочие переговоры о ядерном разоружении между США и КНДР, начавшиеся в субботу в Швеции, неожиданно прервались без достижения каких-либо соглашений. Об этом заявил глава северокорейской делегации, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.