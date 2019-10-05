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В КНДР заявили о прекращении переговоров с США о ядерном разоружении

Киев • УНН

 • 9252 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Рабочие переговоры о ядерном разоружении между США и КНДР, начавшиеся в субботу в Швеции, неожиданно прервались без достижения каких-либо соглашений. Об этом заявил глава северокорейской делегации, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В КНДР заявили о прекращении переговоров с США о ядерном разоружении

“Переговоры не оправдали наших ожиданий и, в конце концов, были прерваны”, — заявил журналистам Ким Мен Гиль, глава делегации КНДР.

Представители США и Северной Кореи возобновили переговоры о ядерном разоружении в субботу утром недалеко от Стокгольма.

В июне президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о возобновлении переговоров, которые были заморожены в феврале этого года после неудачного завершения саммита лидеров двух стран во Вьетнаме. Срыв переговоров был связан с разногласиями по поводу снятия санкций в отношении северокорейского режима.

По данным Reuters, переговоры начались на острове Лидинго, куда в субботу утром прибыли делегации США, которую возглавляет спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, и делегация КНДР во главе с Ким Мен Гилем.

Северокорейская делегация прибыла в Швецию в четверг, после того, как в Пхеньяне неожиданно объявили о том, что рабочие переговоры возобновятся 5 октября.

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Греции, в субботу выразил надежду на достижение прогресса и заявил, что представители США прибыли в Стокгольм “с рядом идей” о возможности разоружения Пхеньяна.

На данный момент неизвестно, смягчила ли какая-то из сторон свои позиции, однако последние события позволяют предположить, что участники переговоров готовы работать над достижением соглашения.

В конце сентября Дональд Трамп вспомнил о новом “очень хорошем” подходе к переговорам о ядерном разоружении. Примерно об этом же в течение нескольких месяцев говорили и представители Пхеньяна.

Северная Корея неоднократно заявляла о неготовности в одностороннем порядке отказаться от своего ядерного вооружения. В Пхеньяне предпочитают поэтапный подход, под которым имеется в виду, что США будут ослаблять санкции и оказывать Северной Корее гарантии безопасности.

До недавнего времени большинство представителей Белого дома настаивали на том, что США не заинтересованы в поэтапном подходе, и Северная Корея должна полностью отказаться от ядерного оружия, прежде чем будут отменены санкции. На фоне этого в Пхеньяне усомнились в перспективах нового саммита по США.

Переговоры проходят через несколько дней после того, как КНДР сообщила об испытаниях новой баллистической ракеты, которая была запущена с подводной лодки.

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