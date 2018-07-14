Денісова просить радника Путіна забезпечити безпеку політв'язню Грибу

“Я поінформувала Михайла Федотова про те, що під час етапування громадянин України Павло Гриб був жорстоко побитий іншими ув’язненими. Також стало відомо, що Павло страждає сильним головним болем і слабкістю, ліків йому не надають. Тому прошу забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також всіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла Гриба, так і інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації”, — написала Денісова.

Нагадаємо, Денісова просить Федотова поінформувати її про стан здоров’я українських політв’язнів Еміра-Усєїна Куку та Володимира Балуха, а також надати інформацію про підстави переміщення до психлікарні українського політв’язня Станіслава Клиха.