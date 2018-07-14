Денисова просит советника Путина обеспечить безопасность политзаключенному Грибу

“Я проинформировала Михаила Федотова о том, что во время этапирования гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Также стало известно, что Павел страдает сильной головной болью и слабостью, лекарств ему не предоставляют. Поэтому прошу обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, а также всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла Гриба, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации”, — написала Денисова.

Напомним, Денисова просит Федотова проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных Эмира-Усеина Куку и Владимира Балуха, а также предоставить информацию об основаниях перемещения в психушку украинского политзаключенного Станислава Клих.