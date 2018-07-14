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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41926 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103358 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125281 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132746 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169506 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141241 просмотра

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Денисова просит советника Путина обеспечить безопасность политзаключенному Грибу

Денисова просит советника Путина обеспечить безопасность политзаключенному Грибу

Киев  •  УНН

 • 9576 просмотра

Киев. 14 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит советника президента РФ Владимира Путина Михаила Федотова обеспечить безопасность украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Я проинформировала Михаила Федотова о том, что во время этапирования гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Также стало известно, что Павел страдает сильной головной болью и слабостью, лекарств ему не предоставляют. Поэтому прошу обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, а также всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла Гриба, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации”, — написала Денисова.

Напомним, Денисова просит Федотова проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных Эмира-Усеина Куку и Владимира Балуха, а также предоставить информацию об основаниях перемещения в психушку украинского политзаключенного Станислава Клих.

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