Денисова просит советника Путина обеспечить безопасность политзаключенному Грибу
Киев • УНН
Киев. 14 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит советника президента РФ Владимира Путина Михаила Федотова обеспечить безопасность украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Я проинформировала Михаила Федотова о том, что во время этапирования гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Также стало известно, что Павел страдает сильной головной болью и слабостью, лекарств ему не предоставляют. Поэтому прошу обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, а также всячески содействовать обеспечению личной безопасности как Павла Гриба, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации”, — написала Денисова.
Напомним, Денисова просит Федотова проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных Эмира-Усеина Куку и Владимира Балуха, а также предоставить информацию об основаниях перемещения в психушку украинского политзаключенного Станислава Клих.