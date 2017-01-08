День звільнення міста від гітлерівських окупантів відзначили у Кропивницькому

Зокрема, з нагоди 73-річниці на Меморіальному комплексі “Фортечні вали” відбулось урочисте покладання квітів за участю керівництва та громадськості міста.

У цей день квіти лягли до Вічного вогню, пам’ятного знаку “Багнет”, на Алеї пам’яті загиблим військовослужбовцям та на Меморіалі “Жертвам нацизму”.

Крім того, хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих воїнів, які брали участь у звільненні обласного центру від гітлерівської окупації.