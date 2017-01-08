День освобождения города от гитлеровских оккупантов отметили в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, в Кропивницком отмечают День освобождения города от гитлеровских оккупантов, передает корреспондент УНН.
В частности, по случаю 73-летия на Мемориальном комплексе "Крепостные валы" состоялось торжественное возложение цветов с участием руководства и общественности города.
В этот день цветы легли к Вечному огню, памятного знака «Багнет», на Аллее памяти погибшим военнослужащим и на Мемориале "Жертвам нацизма".
Кроме того, минутой молчания присутствующие почтили память тех воинов, которые участвовали в освобождении областного центра от гитлеровской оккупации.