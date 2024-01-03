День народження соломинки для коктейлів. Що ще можна відзначити третього січня
Київ • УНН
Сучасна історія соломинок для коктейлів починається наприкінці ХІХ століття. Першу трубочку зі звичайного паперу скріпленого клеєм зробив американець Марвін Стоун. Саме третього січня 1888 року він запатентував свій винахід
Сьогоднішній день, третє січня, називають Днем народження соломинки для коктейлів, пише УНН.
Взагалі, вважається, що прототипи соломинок для коктейлів існували ще до нашої ери. Їх робили з дерева або з порожнистих стебел рослин. На розкопках шумерських гробниць знаходили трубочки для пиття напоїв із золота та срібла.
Сучасна історія соломинок для коктейлів починається наприкінці ХІХ століття. Першу трубочку зі звичайного паперу скріпленого клеєм зробив американець Марвін Стоун.
Експериментуючи з матеріалами, Стоун дійшов висновку, що найкращі трубочки виходять з манільського паперу.
Саме третього січня 1888 року Стоун запатентував свій винахід і розпочав промислове виробництво соломинок для коктейлів.
У 30-х роках ХХ століття ще один американець Джозеф Фрідман для більшої зручності вигадав гофровану частину соломинки.
А у другій половині ХХ століття Отто Дайфенбах запропонував робити соломинки для коктейлів з прозорого целофану.
У 2016 році Франція стала першою країною, яка ввела заборону на виробництво та використання пластикових столових приборів, в тому числі й соломинок. Перехідний період тривав до 2020 року. Цього ж року пластикові соломинки заборонили у Великій Британії.
Також третього січня можна відзначити Міжнародний день здоров’я душі та тіла.
Зв’язок розуму, тіла і душі відіграє важливу роль у здоров’ї та добробуті людини. Емоції, цілі, духовний досвід, переконання, дії та звички впливають на гармонію душі й тіла.
Концепція гармонії душі та тіла існує сторіччями. Є багато способів, за допомогою яких її можливо досягти, поліпшити здоров’я та досягти добробуту.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Гордія, який жив на території сучасної Туреччини у ІІІ столітті.
Гордій був воєначальником, але увірував у Господа, покинув військову службу та усамітнився в пустелі.
Коли посилилися гоніння на християн, гордій повернувся, щоб підтримувати людей. Його схопили та вимагали, щоб він зрікся Господа.
Гордій відмовився. Його жорстоко катували, а потім стратили.
Іменини третього січня святкують Гордій, Ірина.