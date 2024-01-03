День народження соломинки для коктейлів. Що ще можна відзначити третього січня

ukenru
29 березня, 17:57 • 153181 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 190506 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 172989 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 210444 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 183062 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 156016 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 160400 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151310 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 430465 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173328 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.3 м/с
48 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 102219 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 106111 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 105543 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 58662 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 93757 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 282090 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 430502 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 478854 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 483916 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 390327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 58662 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 190552 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 144244 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 137593 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 110724 перегляди
Актуальне
День народження соломинки для коктейлів. Що ще можна відзначити третього січня

День народження соломинки для коктейлів. Що ще можна відзначити третього січня

Київ • УНН

 • 33021 перегляди

Сучасна історія соломинок для коктейлів починається наприкінці ХІХ століття. Першу трубочку зі звичайного паперу скріпленого клеєм зробив американець Марвін Стоун. Саме третього січня 1888 року він запатентував свій винахід

Сьогоднішній день, третє січня, називають Днем народження соломинки для коктейлів, пише УНН.

Взагалі, вважається, що прототипи соломинок для коктейлів існували ще до нашої ери. Їх робили з дерева або з порожнистих стебел рослин. На розкопках шумерських гробниць знаходили трубочки для пиття напоїв із золота та срібла.

Сучасна історія соломинок для коктейлів починається наприкінці ХІХ століття. Першу трубочку зі звичайного паперу скріпленого клеєм зробив американець Марвін Стоун.

Експериментуючи з матеріалами, Стоун дійшов висновку, що найкращі трубочки виходять з манільського паперу.    

Саме третього січня 1888 року Стоун запатентував свій винахід і розпочав промислове виробництво соломинок для коктейлів.

У 30-х роках ХХ століття ще один американець Джозеф Фрідман для більшої зручності вигадав гофровану частину соломинки.

А у другій половині ХХ століття Отто Дайфенбах запропонував робити соломинки для коктейлів з прозорого целофану.

У 2016 році Франція стала першою країною, яка ввела заборону на виробництво та використання пластикових столових приборів, в тому числі й соломинок. Перехідний період тривав до 2020 року. Цього ж року пластикові соломинки заборонили у Великій Британії.

Також третього січня можна відзначити Міжнародний день здоров’я душі та тіла.

Зв’язок розуму, тіла і душі відіграє важливу роль у здоров’ї та добробуті людини. Емоції, цілі, духовний досвід, переконання, дії та звички впливають на гармонію душі й тіла.

Концепція гармонії душі та тіла існує сторіччями. Є багато способів, за допомогою яких її можливо досягти, поліпшити здоров’я та досягти добробуту.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Гордія, який жив на території сучасної Туреччини у ІІІ столітті.

Гордій був воєначальником, але увірував у Господа, покинув військову службу та усамітнився в пустелі.

Коли посилилися гоніння на християн, гордій повернувся, щоб підтримувати людей. Його схопили та вимагали, щоб він зрікся Господа.

Гордій відмовився. Його жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини третього січня святкують Гордій, Ірина.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78