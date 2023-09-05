ДБР: у Миколаєві правоохоронець продавав ритуальній службі дані про померлих

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"Працівники ДБР спільно з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру начальнику сектору одного з правоохоронних органів Миколаєва", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили у бюро, посадовець домовився з менеджером ритуального агентства Миколаєва та передавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами й контактами родичів.

"Далі агентство телефонувало родинам померлого та пропонувала свої послуги. А правоохоронець отримував відсоток з "прибутку" ритуальної фірми за кожного небіжчика", - зазначили у ДБР.