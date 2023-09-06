"Дбайте про воїнів і про державу": Зеленський вручив погони генералів військовослужбовцям України

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"Шановні панове генерали, вищі військові та спеціальні звання, які були вам присвоєні - це свідчення поваги держави до кожного з вас, до вашої служби. Це оцінка ваших заслуг та оцінка ваших якостей, перш за все командирських. І це є щира вдячність держави за ваші результати. І водночас це наказ вам завжди бути тими, хто здатен вести людей до головної мети - до перемоги України", - наголосив Зеленський.

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Президент розповів про свої нещодавні поїздки в розташування 13 бойових бригад на Донецькому та Запорізькому напрямках. Він зауважив, що йому "було важливо почути безпосередньо від воїнів" про їхні потреби, щоб потім акцентувати на них під час зустрічей з іноземними партнерами та вітчизняними виробниками озброєння.

"Розуміти настрій наших воїнів – це наш спільний обов’язок, обов’язок командирів усіх рівнів", - підкреслив Зеленський.

Очільник держави наголосив, присвоєння високого звання покладає обов'язок вести людей до головної мети - "перемоги України за будь-яких умов, обставин, настроїв та ситуацій".

"Завжди саме так, щоб воїни - всі ці хлопці й дівчата різного віку і різних поколінь - вас поважали, розуміли вас, а ви – їх. І дуже важливо, щоб кожен вважав за честь битися заради України поруч із вами... Бережіть, будь ласка, життя наших воїнів, усіх солдатів, матросів, сержантів, офіцерів. Дбайте про державу, дбайте про наших воїнів" – сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 5 вересня відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.