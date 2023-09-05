Зеленський відвідав бригади наступу на Бахмутському напрямку

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"У межах робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, Глава держави побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"Президент зустрівся з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ «Лиман» та ОТУ «Соледар»", - повідомили в ОП.

Зеленський, як зазначається, "докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів". "Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ", - вказано у повідомленні.

Глава держави нагородив воїнів.

Нагадаємо

4 вересня стало відомо, що Зеленський відвідав бойові бригади на Запорізькому напрямку.