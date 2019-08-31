Данилюк: підписання меморандуму з Польщею і США є кроком до диверсифікації поставок газу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підписання меморандуму про газову співпрацю між Україною, Польщею і США є ще одним кроком до диверсифікації постачання газу в Україну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, який підписував документ з українського боку, передає УНН.
"Історичний день. Ще один крок у напрямку до диверсифікації постачання газу в Україну", - зазначив Данилюк у Facebook.
Нагадаємо, Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю.
Підписи під документом поставили представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петер Наїмський, міністр енергетики США Рік Перрі і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.