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Дані українських автовласників не пошкоджено внаслідок кібератаки – Держспецзв'язок

Дані українських автовласників не пошкоджено внаслідок кібератаки – Держспецзв'язок

Київ • УНН

 • 16165 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджено внаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси, яка сталася в ніч на 14 січня. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, фахівці Держспецзв'язку разом із колегами з інших органів опрацювали ситуацію щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстру, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.

Додамо

Команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, яке замасковано під “шифрувальник”.

"Протягом п'ятниці справді були зафіксовані поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх з основною кібератакою є передчасним. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних", — додали у Держспецзв'язку.

Контекст

У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів. Зокрема, не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міненерго, ДСНС, МОН та "Дії".

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Водночас у мережі було поширено заяву нібито від самих хакерів: “Усі ваші особисті дані було завантажено у загальну мережу”.

Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів відновили. Контент сайтів залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося.

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