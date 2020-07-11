COVID-19: єврокомісар вказав на загрозу рецесії у ЄС, викликаної пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Рецесія в єврозоні, викликана пандемією, є загрозою для валютного союзу. Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні в інтерв’ю, яке опубліковане в суботу у німецькій газеті Die Welt, пише УНН.
“Рецесія стає глибшою, ніж очікувалося, і відмінності в економічному розвитку країн єврозони стають більш суттєвими, ніж передбачалося ще навесні”, — сказав єврокомісар. “Зараз підтверджується те, про що ми завжди попереджали: рецесія, спричинена пандемією, загрожує розірвати єврозону на частини”, — сказав він.
За словами Паоло Джентілоні, занепокоєння доставляє також динаміка нових випадків коронавірусу в США. “США є нашим головним торгівельним партнером, і вже з цієї причини такий розвиток подій викликає тривогу”, — зазначив він.
Євросоюз зіткнувся з проблемами в процесі узгодження заявленого фонду відновлення економіки ЄС після пандемії обсягом 750 млрд євро, а також багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки в 1,85 трлн євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розповсюдила заяву, в якій закликала країни співтовариства “зробити все можливе, щоб досягти угоди щодо бюджету на саміті ЄС” 17-18 липня.
Паоло Джентілоні висловив надію, що при головуванні Німеччини в Раді ЄС, яке розпочалося 1 липня, цю проблему вдасться вирішити. “Час не чекає, — сказав він. — Європі потрібен цей план, причому швидко”.
Довідка: згідно з прогнозом, спад сумарного ВВП країн зони євро в 2020 році через пандемію досягне 8,7%. Це на один процентний пункт більше, ніж передбачалося навесні. Єврокомісія розраховує, що в 2021 році економіка зони євро відновиться на 6,1%, чого буде недостатньо, щоб досягти докризових показників.