COVID-19: єврокомісар вказав на загрозу рецесії у ЄС, викликаної пандемією

ukru
19 березня, 18:42 • 88448 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 130294 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112481 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127035 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132008 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123081 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 165445 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125701 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125325 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124238 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 63168 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 66792 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 108513 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 81312 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 28973 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 106475 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 111328 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 103904 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 165446 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 125416 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 66779 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 73340 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 111425 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 129218 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 128298 перегляди
Актуальне
COVID-19: єврокомісар вказав на загрозу рецесії у ЄС, викликаної пандемією

COVID-19: єврокомісар вказав на загрозу рецесії у ЄС, викликаної пандемією

Київ • УНН

 • 11774 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Рецесія в єврозоні, викликана пандемією, є загрозою для валютного союзу. Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні в інтерв’ю, яке опубліковане в суботу у німецькій газеті Die Welt, пише УНН.

“Рецесія стає глибшою, ніж очікувалося, і відмінності в економічному розвитку країн єврозони стають більш суттєвими, ніж передбачалося ще навесні”, — сказав єврокомісар. “Зараз підтверджується те, про що ми завжди попереджали: рецесія, спричинена пандемією, загрожує розірвати єврозону на частини”, — сказав він.

За словами Паоло Джентілоні, занепокоєння доставляє також динаміка нових випадків коронавірусу в США. “США є нашим головним торгівельним партнером, і вже з цієї причини такий розвиток подій викликає тривогу”, — зазначив він.

Євросоюз зіткнувся з проблемами в процесі узгодження заявленого фонду відновлення економіки ЄС після пандемії обсягом 750 млрд євро, а також багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки в 1,85 трлн євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розповсюдила заяву, в якій закликала країни співтовариства “зробити все можливе, щоб досягти угоди щодо бюджету на саміті ЄС” 17-18 липня.

Паоло Джентілоні висловив надію, що при головуванні Німеччини в Раді ЄС, яке розпочалося 1 липня, цю проблему вдасться вирішити. “Час не чекає, — сказав він. — Європі потрібен цей план, причому швидко”.

Довідка: згідно з прогнозом, спад сумарного ВВП країн зони євро в 2020 році через пандемію досягне 8,7%. Це на один процентний пункт більше, ніж передбачалося навесні. Єврокомісія розраховує, що в 2021 році економіка зони євро відновиться на 6,1%, чого буде недостатньо, щоб досягти докризових показників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32