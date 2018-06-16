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ЧС-2018: нападник збірної Польщі отримав травму в дельфінарії

ЧС-2018: нападник збірної Польщі отримав травму в дельфінарії

Київ • УНН

 • 9080 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У колективі збірної Польщі стався неприємний інцидент з одним із гравцем нападу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Football-Italia.

Нападник збірної Польщі Аркадіуш Мілік отримав травму перед початком ЧС-2018. Форвард пошкодив руку, послизнувшись на мокрій підлозі в сочинському дельфінарію.

Зазначимо, що у спортсмена була підозра на перелом, але обстеження зафіксувало тільки забій руки.

Примітно, що Мілік двічі травмував хрестоподібну зв’язку коліна після переходу в “Наполі” (в жовтні 2016 року і у вересні 2017-го).

Додамо також, польська збірна на груповому етапі ЧС-2018 зіграє з командами Сенегалу, Колумбії і Японії. Перша зустріч призначена на 19 червня з японцями.

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