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Чотири автівки зіткнулися у ДТП в Сумах, є постраждалі

Чотири автівки зіткнулися у ДТП в Сумах, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Сумах на вул.Харківській сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждало щонайменше троє людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

Інформація про подію надійшла до поліції о 7:23. За даними поліції в аварії зіткнулися “ВАЗ-2105”, “ВАЗ-2107”, “Нива” та “Lada Kalina”.

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“В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 3 людей. Серед них водій „Ниви“ та водій „ВАЗ-2105“. Вони наразі госпіталізовані. Стан водія „ВАЗ“ тяжкий. Постраждала також пасажирка „п’ятірки“. Обставини ДТП наразі з’ясовуються, але попередньо припускаємо, що „Нива“ рухалась на виїзд з міста, а „п’ятірка“ рухалась в бік до центру міста. Між ними і сталося зіткнення. А два інші автомобілі ймовірно наздогнали „ВАЗ“ і вдарили один одного на слизькій дорозі”, — розповіли в поліції.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Наразі з’ясовуються всі обставини аварії.

Нагадаємо, 20 листопада в Луганській області внаслідок ДТП за участі автобуса та трактора постраждало 13 осіб.

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