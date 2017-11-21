Четыре автомобиля столкнулись в ДТП в Сумах, есть пострадавшие

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5102 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 20629 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34140 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40921 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100625 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89571 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98362 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125278 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Четыре автомобиля столкнулись в ДТП в Сумах, есть пострадавшие

Четыре автомобиля столкнулись в ДТП в Сумах, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 16565 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Сумах на ул.Харьковской произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали по меньшей мере три человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Информация о происшествии поступила в полицию в 7:23. По данным полиции в аварии столкнулись “ВАЗ-2105”, “ВАЗ-2107”, “Нива” и “Lada Kalina”.

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“В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили по меньшей мере 3 человека. Среди них водитель „Нивы“ и водитель „ВАЗ-2105“. Они пока госпитализированы. Состояние водителя „ВАЗ“ тяжелое. Пострадала также пассажирка „пятерки“. Обстоятельства ДТП выясняются, но предварительно предполагаем, что „Нива“ двигалась на выезд из города, а „пятерка“ двигалась в сторону к центру города. Между ними и произошло столкновение. А два других автомобиля вероятно догнали „ВАЗ“ и ударили друг друга на скользкой дороге”, — рассказали в полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ст.286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, 20 ноября в Луганской области в результате ДТП с участием автобуса и трактора пострадали 13 человек.

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