Четыре автомобиля столкнулись в ДТП в Сумах, есть пострадавшие

Информация о происшествии поступила в полицию в 7:23. По данным полиции в аварии столкнулись “ВАЗ-2105”, “ВАЗ-2107”, “Нива” и “Lada Kalina”.

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“В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили по меньшей мере 3 человека. Среди них водитель „Нивы“ и водитель „ВАЗ-2105“. Они пока госпитализированы. Состояние водителя „ВАЗ“ тяжелое. Пострадала также пассажирка „пятерки“. Обстоятельства ДТП выясняются, но предварительно предполагаем, что „Нива“ двигалась на выезд из города, а „пятерка“ двигалась в сторону к центру города. Между ними и произошло столкновение. А два других автомобиля вероятно догнали „ВАЗ“ и ударили друг друга на скользкой дороге”, — рассказали в полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ст.286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, 20 ноября в Луганской области в результате ДТП с участием автобуса и трактора пострадали 13 человек.