"Чорноморець" обіграв "Олімпік" в заключному матчі 16 туру УПЛ

ukru
Ексклюзив
11:15 • 2907 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 43335 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 78003 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 81967 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 101169 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 141933 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 105052 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 292290 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255593 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398653 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 103976 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 112597 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 130358 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 64169 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 64417 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 64415 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 141893 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 130358 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 202893 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 292263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 18427 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 121535 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 112126 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 143466 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 160228 перегляди
Актуальне
"Чорноморець" обіграв "Олімпік" в заключному матчі 16 туру УПЛ

"Чорноморець" обіграв "Олімпік" в заключному матчі 16 туру УПЛ

Київ • УНН

 • 17369 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В заключному протистоянні 16 туру Української Прем’єр-ліги “Чорноморець” в Одесі святкував перемогу над донецьким “Олімпіком”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Південної Пальміри.

Гості з перших хвилин позначили свої агресивні наміри. Протягом двох хвилин двічі небезпечно били по воротах Прийомов і Біленький. У відповідь послідкував прорив Зубейка по правому флангу — Політило не зміг грамотно розпорядитися м’ячем. І це був тільки початок. Гостям залишалося лише відбиватися після удару головою Мартиненка, Васіна та інших.

Друга половина зустрічі почалася не настільки бурхливо. Проте, на 55-й хвилині “моряки” змусили похвилюватися воротаря Махарадзе і компанію. Однак, скористатися плутаниною в обороні донеччан не вдалося. Через кілька хвилин одесити нестандартно розіграли кутовий, і Ковалець підступним ударом в ближній кут відкрив рахунок — 1:0.

Забивши, “чорноморці” віддали ініціативу гостям, розраховуючи на разючі контратаки. Така тактика виявилася вельми загрозливою. Спочатку Прийомов з “забійної” позиції послав м’яч поруч зі штангою, а потім Біленький не зміг в ближньому “бою” переграти Гутор. Покарання за невикористані моменти було негайним. І знову успіх до одеситів прийшов після подачі кутового. Васін подав, а Мамаду головою вразив ціль — 2:0.

Гості не збиралися здаватися. На 86-й хвилині небезпечний штрафний блискуче відбив Гутор. А в компенсований час донеччани (Очигава) з другої спроби буквально заштовхали м’яч у ворота господарів — 2:1.

Відзначимо, що “Чорноморець” набрав 15 очок і піднявся з підвалу чемпіонату на 9-й рядок. Натомість донеччани нагорі таблиці — третє місце і 25 пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,090.79
Ethereum
$2,026.85