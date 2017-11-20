"Чорноморець" обіграв "Олімпік" в заключному матчі 16 туру УПЛ

Гості з перших хвилин позначили свої агресивні наміри. Протягом двох хвилин двічі небезпечно били по воротах Прийомов і Біленький. У відповідь послідкував прорив Зубейка по правому флангу — Політило не зміг грамотно розпорядитися м’ячем. І це був тільки початок. Гостям залишалося лише відбиватися після удару головою Мартиненка, Васіна та інших.

Друга половина зустрічі почалася не настільки бурхливо. Проте, на 55-й хвилині “моряки” змусили похвилюватися воротаря Махарадзе і компанію. Однак, скористатися плутаниною в обороні донеччан не вдалося. Через кілька хвилин одесити нестандартно розіграли кутовий, і Ковалець підступним ударом в ближній кут відкрив рахунок — 1:0.

Забивши, “чорноморці” віддали ініціативу гостям, розраховуючи на разючі контратаки. Така тактика виявилася вельми загрозливою. Спочатку Прийомов з “забійної” позиції послав м’яч поруч зі штангою, а потім Біленький не зміг в ближньому “бою” переграти Гутор. Покарання за невикористані моменти було негайним. І знову успіх до одеситів прийшов після подачі кутового. Васін подав, а Мамаду головою вразив ціль — 2:0.

Гості не збиралися здаватися. На 86-й хвилині небезпечний штрафний блискуче відбив Гутор. А в компенсований час донеччани (Очигава) з другої спроби буквально заштовхали м’яч у ворота господарів — 2:1.

Відзначимо, що “Чорноморець” набрав 15 очок і піднявся з підвалу чемпіонату на 9-й рядок. Натомість донеччани нагорі таблиці — третє місце і 25 пунктів.