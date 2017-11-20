"Черноморец" обыграл "Олимпик" в заключительном матче 16 тура УПЛ

Гости с первых минут обозначили свои агрессивные намерения. В течение двух минут дважды опасно били по воротам Приемов и Беленький. В ответ последовал прорыв Зубейка по правому флангу — Политило не смог грамотно распорядиться мячом. И это было только начало. Гостям оставалось только отбиваться после удара головой Мартыненко, Васина и других.

Вторая половина встречи началась не столь бурно. Однако, на 55-й минуте “моряки” заставили поволноваться вратаря Махарадзе и компанию. Однако, воспользоваться неразберихой в обороне дончан не удалось. Через несколько минут одесситы нестандартно разыграли угловой, и Ковалец коварным ударом в ближний угол открыл счет — 1: 0.

Забив, “черноморцы” отдали инициативу гостям, рассчитывая на разящие контратаки. Такая тактика оказалась весьма угрожающей. Сначала Приемов с “убойной” позиции послал мяч рядом со штангой, а затем Беленький не смог в ближнем “бою” переиграть Гутор. Наказание за неиспользованные моменты было незамедлительным. И снова успех к одесситам пришел после подачи углового. Васин подал, а Мамаду головой поразил цель — 2: 0.

Гости не собирались сдаваться. На 86-й минуте опасный штрафной блестяще отразил Гутор. А в компенсированное время дончане (Очигава) со второй попытки буквально затолкали мяч в ворота хозяев — 2: 1.

Отметим, что “Черноморец” набрал 15 очков и поднялся из подвала чемпионата на 9-ю строчку. Зато дончане наверху таблицы — третье место и 25 пунктов.