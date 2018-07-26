Чоловік загинув у м’ясорубці на підприємстві у Маріуполі

"За попередньою інформацією, чоловік працював вантажником та у момент завантаження м’яса його затягнуло у м’ясорубку, внаслідок чого останній загинув", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, у місті Конотоп Сумської області рятувальники надали допомогу жінці, руку якої затиснуло в м’ясорубці.