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Чоловік загинув у м’ясорубці на підприємстві у Маріуполі

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні у Маріуполі, на одному із ТОВ, яке працює у сфері виробництва м’ясо-ковбасних виробів, стався нещасний випадок, у результаті якого загинув працівник 1986 року народження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

"За попередньою інформацією, чоловік працював вантажником та у момент завантаження м’яса його затягнуло у м’ясорубку, внаслідок чого останній загинув", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у місті Конотоп Сумської області рятувальники надали допомогу жінці, руку якої затиснуло в м’ясорубці.

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