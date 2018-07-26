Мужчина погиб в мясорубке на предприятии в Мариуполе

"По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего последний погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, в городе Конотоп Сумской области спасатели оказали помощь женщине, руку которой зажало в мясорубке.