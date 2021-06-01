Чоловіча збірна України з баскетболу 3×3 отримала суперників у боротьбі за ОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Чоловіча збірна України з баскетболу 3×3 виступить в універсальному олімпійському кваліфікаційному турнірі за право виступити на Олімпіаді в Токіо, повідомляє УНН.
Деталі
На груповому етапі наша команда гратиме проти Словенії та Бельгії. В іншій групі гратимуть Монголія, Угорщина та Румунія. Усього шість команд виборюватимуть одну путівку, яка дістанеться переможцю кваліфікації.
Переможці груп виходять у півфінал. Другі та треті команди зіграють у чвертьфіналі.
Зазначимо, що змагання відбудуться 4-6 червня в угорському Дебрецені.
Доповнення
Українська чоловіча команда за рейтингом не брала участі в кваліфікаційному турнірі в австрійському Граці. Українці були в черзі на участь в Дебрецені. Вихід на Олімпіаду Латвії, Польщі та Нідерландів дозволили збірній України вступити в боротьбу за місце на Олімпіаді.