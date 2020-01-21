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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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"Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Британії про тризуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Українське посольство у Великій Британії зазначило, що поки незрозуміло, чи буде видалено український тризуб із посібника екстремістської символіки. Про це йдеться у заяві Українського посольства у Великій Британії у Twitter, повідомляє УНН.

"Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Британії про тризуб

"І все ж, чіткої відповіді на просте запитання немає: чи буде видалено тризуб - конституційний національний символ та герб України, з посібника з екстремізму. Шукаю більше роз'яснень від британської сторони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МЗС України прокоментувало включення тризубу до "екстремістської символіки". 

Зазначимо, що посольство України у Великій Британії вимагає, щоб національний символ і герб України – тризуб – був видалений із посібника по екстремізму. 

В той же час, в уряді Великої Британії заявили, що шкодують через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції". 

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020

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