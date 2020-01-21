"Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Британии о тризубе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинское посольство в Великобритании отметил, что пока непонятно, будет ли удален украинский тризуб с пособия экстремистской символики. Об этом говорится в заявлении Украинского посольства в Великобритании в Twitter, сообщает УНН.
"И все же, четкого ответа на простой вопрос нет: будет ли удален тризуб - конституционный национальный символ и герб Украины, с пособия по экстремизму. Ищу больше разъяснений от британской стороны", - говорится в сообщении.
Напомним, МИД Украины прокомментировал включение тризуба к "экстремистской символике".
Отметим, что посольство Украины в Великобритании требует, чтобы национальный символ и герб Украины - тризуб - был удален из пособия по экстремизму.
В то же время, в правительстве Великобритании заявили, что сожалеют из-за обиды, причиненный появлением украинского тризуба в "наглядном пособии" британской полиции".
And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub , constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine , will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side @TerrorismPolice https://t.co/SWCaJywZmH- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020