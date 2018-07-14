Число жертв злив у Японії досягло 209 осіб

За останніми даними, ще близько 40 людей вважаються зниклими без вести або не виходять на зв’язок. Місцеві екстрені служби за підтримки поліції і солдатів Сил самооборони продовжують пошукові та рятувальні операції.

Тисячі волонтерів з усієї країни прибувають в західні райони Японії, щоб надати допомогу постраждалим від удару стихії. Влада префектур Ехіме, Хіросіма і Окаяма, яким зливові дощі і зсуви завдали найбільшої шкоди, очікують прибуття близько 18 тисяч волонтерів, готових надати допомогу.

В результаті повеней і зсувів в 31 з 47 японських префектур принаймні 160 житлових будинків повністю знищені, близько 700 отримали серйозні пошкодження, більш 25 тисяч затоплені. Майже 6 тисяч осіб все ще перебувають в спеціальних евакуаційних центрах, не маючи можливості повернутися до своїх осель. Ситуація ускладнюється тим, що на всю територію Японії опустилася сильна спека — стрілки термометрів з раннього ранку тримаються на позначці вище 30 градусів.

Як повідомляв УНН, за останніми підрахунками кількість загиблих сягала 204 осіб.