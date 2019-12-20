Чинний чемпіон НБА наніс поразки клубу Михайлюка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Захисник "Детройт Пістонс" та збірної України Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.
Після половини матчу "поршні" поступалися тільки 6 очок, але у другій половині команда з Канади наростила перевагу – 112:99 на її користь.
Михайлюк був неточним з дальньої дистанції, але реалізував 3 проходи з 3-х під кільце, а також додав забиті два штрафні – 8 очок за 16 хвилин при 2 підбираннях.
Зауважимо, що після поразки від чинних чемпіонів "Детройт" займають десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції.